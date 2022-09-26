İzban, Marmaray ve Başkentray ile 1 milyar 663 milyonu aşkın yolcu seyahat etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kent içi raylı sistemlerin önemine dikkati çekilerek, toplu taşımaların ekonomiye ve çevreye katkılarının göz ardı edilemeyecek boyutlarda olduğu kaydedildi.

Kent içi raylı sistemlerin ulaşımı rahatlattığı vurgulanan açıklamada, Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te hizmete girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, projenin tamamının hizmete açılmasıyla 76,6 kilometrelik Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya indiğine işaret edilerek, 43 istasyonla "mega kentin" nefes aldığı vurgulandı.

Gebze-Halkalı banliyö hattının iyileştirilmesi ve demir yolu boğaz tüp geçişi ile Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, Marmaray'ın Asya ve Avrupa kıtalarını sadece 4 dakikada birbirine bağladığının altı çizildi.

Açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray'da günlük ortalama 505 bin yolcunun seyahat ettiği, açıldığı günden bu yana ise 763 milyon 816 bin yolcuya hizmet verildiği aktarıldı.

İZBAN, GÜNLÜK ORTALAMA 250 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYOR

İzmir ulaşımının yükünü alan ve İzmir'i bir uçtan bir uca bağlayan İzban'ın da şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azalttığına dikkat çekilen açıklamada, toplam hat uzunluğunun 136 kilometre olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, güzergahta 41 istasyonun bulunduğuna işaret edilerek, seferlerin 12 dakikada bir gerçekleştiği, bu aralığın yoğun saatlerde 6 dakikaya kadar düştüğü ifade edildi. Günlük 277 seferde ortalama 250 bin yolcuya hizmet verildiği belirtilen açıklamada, 30 Ağustos 2010'dan itibaren toplam 846 milyon 317 bin yolcunun İzban ile seyahat ettiği bildirildi.

BAŞKENTRAY İLE GÜNDE ORTALAMA 40 BİN KİŞİ TAŞINIYOR

Ankara'da da Başkentray'ın metro standartlarına çıkarılarak, 2018 yılında yeniden hizmete açıldığı hatırlatıldı. Başkentray'ın, Sincan-Kayaş hattında 36 kilometrelik demir yolu hattı üzerinde 24 istasyonla hizmet verildiği belirtilen açıklamada, bu kesimde 50 dakikada ulaşım imkanı sağlandığı, günde ortalama 40 bin kişinin Başkentray'da seyahat ettiği, 2018 yılından bugüne kadar 52 milyon 913 bin kişi taşındığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerimizde yaşanan trafik sıkışıklığını çözüyoruz. 3 büyükşehirde toplam 1 milyar 663 milyonu aşkın yolcu taşıdık. Türkiye nüfusunun 19 katından fazla yolcuya hizmet verdik. Hem güvenli, konforlu ve hızlı seyahat imkanı sağladık hem de çevreye karbon salınımını azalttık. Sadece 3 büyük kentte değil, diğer kentlerimizde de raylı sistemlerle ilgili projelerimiz devam ediyor. Bu projeleri birer birer hizmete açıp, vatandaşımıza trafikte harcadığı zamanı azaltacağız hem de çevremizi koruyacağız."