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Haberler İzmir İzmir’de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir’de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

26.9.2022

İzmir’de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı
İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğince (İZMİR MARAŞ- DER) organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı. Bostanlı BOSPA Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetleri ve kente özgü değerlerin sergilendiği çeşitli stantlar açıldı. Açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu tür etkinliklerin şehirleri tanıtma anlamında büyük bir görev ifa ettiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Dağ, İzmir'de Anadolu'nun değişik illerinden gelen birçok vatandaşın kardeşçe güzel bir hayat yaşadığını ifade etti. İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefa Narlı, protokol üyelerine hediye takdim etti.
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