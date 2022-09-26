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Haberler İzmir Tombala onlara pahalıya patladı! 223 bin TL ceza yediler!

Tombala onlara pahalıya patladı! 223 bin TL ceza yediler!

İzmir'e bağlı Bornova ilçesinde, şüpheli G.A. ve İ.A.'nın tombala ile kumar oynattığı ihbarını alan emniyet güçleri alarma geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanla operasyonlarda, iş üstünde yakalanan 123 kişiye toplam 223 bin 737 TL idari para cezası kesildi. Şüpehli G.A. ve İ.A.'ya ise adli işlem uygulandı.

DHA

26.09.2022, 13:04

İzmir'de, jandarmanın 2 işletmeye baskınında, kumar oynarken yakalanan 123 kişiye 223 bin 737 TL ceza uygulandı. Kumar oynatan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Tombala onlara pahalıya patladı! 223 bin TL ceza yediler!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinin Gökdere ve Beşyol mahallelerindeki kafelerde G.A. ve İ.A.'nın, tombala ile kumar oynattığını belirledi.

Tombala onlara pahalıya patladı! 223 bin TL ceza yediler!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Tombala onlara pahalıya patladı! 223 bin TL ceza yediler!

Baskınlarda 123 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 223 bin 737 TL idari para cezası kesildi.

Tombala onlara pahalıya patladı! 223 bin TL ceza yediler!

Kumar oynattıkları saptanan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı. G.A. ve İ.A.'nın işlemleri sürüyor.

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