Çocuk doktorları İzmir’de buluştu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 22-24 Eylül tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşti. Kongre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılımın yanı sıra dünyanın dört bir yanından da çocuk doktorlarını İzmir'de bir araya getirdi.

"Çocuk ve Spor" temasıyla gerçekleşen kongrenin başkanlığını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Behzat Özkan yaptı. Türkiye'nin farklı birçok bölgesinden çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin katıldığı kongreye Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Yunanistan'dan da konularında uzman çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri de davetli konuşmacı olarak katılım sağladı. Üç günlük kongrede multidisipliner uzmanları ile kurslar gerçekleştirildi.