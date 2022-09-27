İzmir polisinden nefes kesen operasyon! Yasa dışı bahis şebekesinin ipini çektiler!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet suçlarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebekeyi tespit etti.