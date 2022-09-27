‘Onursal Koordinatör’ Arda’dan vekillik atağı/ Kulağıma Gelenler

Gaziemir Belediyesi'nde bir ara kendisini "Onursal Koordinatör" ilan edip bu sıfatla kendisine kartvizit bile bastıran Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda, milletvekili adaylığı için de bastırıyor. Deniz Arda, bu hedefi için pazar günü ilçelerinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu yakın markaja almış.

Tören sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmaya kalkınca hemen onun koltuğuna oturup CHP lideri ile konuşmaya çalışmış. Soyer dönüp Kılıçdaroğlu konuşmak için kalkınca hemen Kemal Bey'in koltuğuna oturup bu defa eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla diyalog kurmak istemiş. Butona basma anında ise, Kılıçdaroğlu çiftinin arasına girivermiş.

ERHAN GÜLENÇ