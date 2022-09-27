Taksiciden kısa mesafe dayağı

İZMİR'İN Konak ilçesinde erkek arkadaşı O.İ., ile taksiye binen Gülsema Kalaycı, taksi şoförü Ö.T.'ye gidecekleri yeri söyledi. iddiaya göre, Ö.T., ikiliye yakın mesafe olduğu gerekçesiyle birkaç kez taksiye binmelerinin doğru olmadığını belirtip, 'yürüseydiniz' dedi.

Tartışma yaşanmaması için Ö.T.'nin sözlerini geçiştiren Kalaycı ve O.İ., Cumhuriyet Bulvarı'nda bir bankanın önünde inmek istedikleri yeri söyledi. Ö.T. bu kez de inmek istedikleri noktada dönüş yapabileceği yer olmadığını belirtip, Kalaycı ve O.İ.'yi gitmek istedikleri yere yaklaşık 800 metre mesafeden araçtan indirmeye çalıştı. Bu sırada O.İ. ile taksi şoförü Ö.T. arasında tartışma çıktı. Taksiden inen Kalaycı ve O.İ. cep telefonu ile taksinin plakasını almak için fotoğraf çekerken, bunu gören şoförün beyzbol sopalı saldırısına uğradı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Çevredekilerin de araya girmesiyle son bulan saldırının ardından, darbedilen Kalaycı ile O.İ. polis merkezine giderek Ö.T.'den şikayetçi oldu. Şoför Ö.T. ise polise verdiği ifadede, "Bana küfür ettiler. Ben de onlardan şikayetçiyim" dedi.