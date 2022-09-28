‘Atıkmatik’ ile dünyayı değiştirecekler

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST 2022 yarışmasına İzmirli gençler damga vurdu. 'Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda 'Lise' seviyesinde, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin projesi İzmir'e başarı getirdi. İkinci olan 'Atıkmatik; plastik, cam ve metal atıkları otomatik olarak ayırarak geri dönüşüme kazandırma' projesini 11'inci sınıf öğrencisi Ilgın Ceyhan ile 12'nci sınıf öğrencisi Göktuğ Sipahi, danışman öğretmenleri Serkan Gül rehberliğinde geliştirdi.

Ilgın Ceyhan ile Göktuğ Sipahi, okulun içerisinde bulunan sadece plastik atılması gereken atık kutusunun içerisinde diğer atıkların da atıldığını gördü. Öğrenciler, tek hazneden atılan atıkları, kutu içerisinde ayrıştıracak bir düzenek geliştirmeye karar verdi. Öğretmenleri Serkan Gül rehberliğinde çalışan öğrenciler, sensörler aracılığıyla plastik, cam ve metali ayıran düzenek geliştirdi. Projeyle TEKNOFEST 2022'ye başvuran öğrenciler, önce ile 8 bin 776 proje arasından ilk 85 arasına girdi. Finallerde ilk 10'a kalan öğrenciler 'Lise' seviyesinde 2'inci olarak büyük bir başarıya imza attı.

ENERJİSİNİ DE KENDİ ÜRETECEK

Danışman öğretmen Serkan Gül, "Projeyi büyütme gibi bir amacımız var. Biz şu anda 3 ürünü ayırabiliyoruz. Sonraki süreçte kağıdı da ayırmayı düşünüyoruz. Enerji olarak 12 voltta çalışıyor ama biz bunu sokak ve caddelere de koymayı planlıyoruz. Bir güneş paneli koyup, kendi enerjisini üretmesini planlıyoruz" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR