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Haberler İzmir İzmir’de bir işyerine 2 kez molotoflu saldırı

İzmir’de bir işyerine 2 kez molotoflu saldırı

28.9.2022

İzmir’de bir işyerine 2 kez molotoflu saldırı
İZMIR Karşıyaka'da aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki kavganın devamında bir tekel bayisine iki saat arayla 2 kez molotofkokteyli atıldı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şemikler mahallesi, Anadolu Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana gelen olayda, tekel bayi sahibi E.İ'nin de yer aldığı 2 grup arasında kavga çıktı. İlk olarak önceki gece 23.00'te tekel bayiinin önüne gelen kişiler iş yerine molotofkokteyl attı. 2 saat sonra aynı işyerine ikinci kez molotoflu saldırı düzenlendi.
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