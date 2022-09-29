Delez Yaşam Vadisi Kınık’a nefes oldu

İZMİR Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer tarafından ilçeye kazandırılan Delez Yaşam Vadisi Sosyal Tesisleri, hizmete girdiği günden itibaren ziyaretçi akınına uğruyor. Kınık Belediyesi, 24 bin metrekare üzerine tesis edilen Delez Yaşam Vadisi'nde, seyir terası, mangal ve semaver alanları, yürüyüş yolları, oyun alanları, fotoğraf köşeleri, 800 metrekare kapalı alanda 3 katlı çok amaçlı salonları ile hizmet veren Belediye Sosyal Tesisi ve 200 metrekare kapalı alanda Teras Kafe ile misafirlerini ağırlıyor. İzmir Kalkınma Ajansı'nın yüzde 50 hibe desteği ve Kınık Belediyesi'nin öz kaynakları ile yapılan tesis, 3 milyon liraya mal oldu.

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