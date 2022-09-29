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Haberler İzmir Ekipleri ters köşe etmek istedi, paraları bastonuna sakladı!

Ekipleri ters köşe etmek istedi, paraları bastonuna sakladı!

Bir üniversitenin önünde dilienenC.K isimli yaşlı adam, Bornova Belediyesi Zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Zabıta aracına alınan dilencinin üzerinden para çıkmayınca zabıta ekipleri bastonuna bakmak istedi. Takılıp çıkarılabilir bölümleri olan bastonu sökmeye başlayan ekipler, her bölümde sıkıştırılmış paralar olduğunu gördü ve bastonun içinden toplamda 700 TL tutarında para tespit edildi, paraya el koyan ekipler, C.K'ya idari işlem uyguladı.

İHA

29.09.2022, 10:43 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 10:50

Ekipleri ters köşe etmek istedi, paraları bastonuna sakladı!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dilencinin bastonunun içinden çıkan kağıt paralar görenleri hayrete düşürdü. Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesinin önünde dilenen C.K. isimli yaşlı adam, Bornova Belediyesi Zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Zabıta aracına alınan dilencinin üzerinden para çıkmayınca ekipler, yanındaki bastonun şeklinden şüphelendi.

İnceleyen başlayan ekipler, bastonun çıkarılıp takılabilir bölümleri olduğunu fark etti. Bastonun sökmeye başlayan ekipler, her bölümde sıkıştırılmış kağıt paralar olduğunu gördü. Bastonun içinden toplamda 700 TL tutarında para çıkarılırken, ekipler paralara el koydu. C.K.'ya ise idari işlem uygulandı.

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