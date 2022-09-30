Bir annenin otopsi isyanı

İZMİR'DE restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya'nın annesi Hasret Mercankaya, "Kızımın otopsi sonucu bir an önce çıksın, sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum" dedi.

ECE MELİSA 6 YAŞINA GİRECEKTİ

Kızının 28 Eylül'de doğduğunu belirten anne, otopsi raporunun hala çıkmamasını kabul etmediğini söyleyerek, "Kızım yaşasaydı 6 yaşına girecekti. Otopsi raporu hala maalesef çıkmadı. İçim içimi yiyor. Sonucun çıkmasını bekliyorum. Oğlum Ege'nin sağlık durumu çok şükür iyi. İnşallah daha iyi olacak. Bir an önce otopsi sonucu çıksın, sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum" dedi