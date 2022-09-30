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İzmir'de kayıp iki kardeşten acı haber: Cansız bedenleri bulundu

Son dakika... İzmir'in Kınık ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Eymen (10) ve Ömer Pala (12) kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

30.09.2022, 08:33

İzmir’de kayıp iki kardeşten acı haber: Cansız bedenleri bulundu

Son dakika... İzmir'in Kınık ilçesinde, bir süredir kendilerinden haber alınamayan 10 ve 12 yaşındaki 2 erkek kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kınık ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Poyracık Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen (10) ile Ömer'den (12) bir süredir haber alamayınca saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı.



Arama sonucunda Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun yakınında çocuklara ait olduğu değerlendirilen elbise ve ayakkabılar bulundu. Bunun üzerine Pala ve yakınlarınca durum sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, havuzun çevresinde yaptıkları incelemenin ardından adrese balık adam ve AFAD görevlileri çağırıldı. Olay mahalline gelen ve havuza giren balık adamlar, Eymen ve Ömer'in cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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