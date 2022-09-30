‘O mallarda benim hakkım var’

İzmir'de baba avcısı olarak bilinen avukat Varol Turbay, ilginç bir davaya daha imza attı. Türkiye'de ilk defa açıldığını ileri sürdüğü davada avukat Varol Turbay, Refik Yağdı'nın uzun yıllardır babası ile yaşayan ve aralarında resmi nikah bulunmayan üvey annesinden, babasının mirasını almak için istihkak davası açtı.

'GAYRİMENKUL YOK'

Dikili'de uzun yıllar çömlek işleri ile uğraşan ve 2020 yılında hayatını kaybeden Keramettin Yağdı'nın yurt dışında yaşayan oğlu Refik Yağdı, babasının tüm mal varlığını Ayten Ö. isimli kişinin üzerine yapıldığını ve babasının üzerinde hiç bir mal varlığı olmadığını öğrenerek mirastan istihkak davası açtığı.

Avukat Varol Turbay

Ayten Ö. ise Keremettin Yağdı'nın, kendisinin üzerine hiç bir maddiyat ve gayrimenkul yapmadığını ileri sürdü. Ayten Ö, vefat eden hayat arkadaşı Keramettin Yağdı'nın oğlu Refik Yağdı'nın mirastan pay isteme hakkını reddetti. Bunun üzerine Refik Yağdı avukat Varol Turbay'ın kapısını çaldı.

ISTIHKAK DAVASI

İSTİHKAK davasının mirasçı tarafından tereke mallarını haksız şekilde elinde bulunduran kişilere karşı açılan miras hukukuna ait bağımsız bir dava olması detayını bilen avukat Turbay, istihkak davasını açtı. Bu davanın ilklerden biri olduğunu belirten Turbay, "Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabiliyor. Yani kağıt üstünde o malların babasının hak sahibini olduğunu iddia ederek dava açabiliyor" dedi.

FATİH ŞENDİL