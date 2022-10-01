Kocaoğlu: Bu bir rezalettir

YENİ Asır Gazetesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arsası üzerine yapılmasına rağmen 33 yıl boyunca belediyeye tek kuruş aktarılmayan eski Hilton Oteli binası ile ilgili dünkü manşeti İzmir gündemini belirledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Başkan Aziz Kocaoğlu ile 5 bürokrat hakkında soruşturma izni verildiği haberinin ardından Kocaoğlu açıklamada bulundu.

Hilton’da hesap vakti

Kocaoğlu, "Orada başkanlara bir şey dedikleri yok. Otoparkın gelirlerinin yarısının belediyenin alması lazımmış diyorlar. Ama şirket para kazanmıyor ki, belediye otopark gelirinden pay alsın. MNG inşaat yapmıştır, üstüne para almıştır. Bu bir rezalettir. Savunmamı elbette yapacağım. Veremeyeceğim bir hesap yok" dedi.

SOYER: HERKES TOPU BİRBİRİNE ATIYOR

TUNÇ Soyer, "Bu yeni bir atak değil. İki yıl önce de Hilton Oteli konusunda belediyeyi kayba uğratan aynı şartlarda bir sözleşmeye asla müsaade etmeyeceğimizi söylemiştim. Büyükşehir'in ve dolayısıyla İzmirlilerin ekonomik çıkarlarına bir zedelenme gelmeyecektir. Hilton Oteli'nde yüzde 23,5'lik ortaklık payımız var. Konu çok pürüzlü, herkes topu birbirinin üzerine atıyor. Üstümüze düşeni yapacağız" dedi.