Tarifsiz acı

İzmir'in Kınık ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Eymen (10) ve Ömer Pala (12) kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı. Pala kardeşlerin çok sevdikleri 4 aylık oğlaklarına ot toplamaya gittikleri ortaya çıkarken, Eymen ile Ömer'in ilk belirlemelere göre girdikleri yangın söndürme havuzunda boğularak öldükleri belirlendi. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, acı haberle ilgili aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

ARAMA BAŞLATILDI

Poyracık Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Sadettin Pala, önceki gün çocukları Eymen ve Ömer'den bir süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirip, saat 17.00'de yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı. Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iki kardeşin gitmesi muhtemel yerlerde arama yaparken, Pala ailesi yakınları Çümbülce mevkiindeki bulunan yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı buldu. Çocukların yangın söndürme havuzuna girdiğini düşünen aile yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

BALIK ADAMLAR BULDU

Olay yerine gelen jandarma ekipleri havuz çevresinde inceleme yaparken, olay yerine balık adam ve AFAD görevlileri çağrıldı. Yangın söndürme havuzuna giren balık adamlar 12 yaşındaki Ömer ile kardeşi Eymen Pala'nın cansız bedenine ulaştı. İki kardeşin cansız bedeni balık adamlar tarafından sudan çıkartılırken, Pala ailesi gözyaşlarına boğuldu. Küçük Eymen ile Ömer'in çok sevdiği 4 aylık oğlaklarına ot toplamak için bölgeye gittiği ortaya çıktı. İki kardeşim cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilirken, Eymen ile ağabeyi Ömer'in cenazelerinin Poyracık Mahallesi'ndeki kabristana defnedileceği öğrenildi.

BAŞKAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

KINIK Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de acı haberden sonra aileye başsağlığı dileyerek, "Başımız sağolsun... Poyracık Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme havuzuna giren iki kardeş Ömer Pala (2010 doğumlu) ve Eymen Pala'nın (2012 doğumlu) vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yavrularımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.

METİN BURMALI