‘21 yıldır engelli ve yaşlıların yanındayız’

AK Parti İzmir İl Başkanlığı 30 ilçede eş zamanlı saha çalışmalarını sürdürürken, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de il ve ilçelerin ana kademe, kadın ve gençlik kollarının katılımıyla gerçekleştirilen gönül kapısı programı çerçevesinde Çiğli'de temaslarda bulundu. Çiğli Engelliler Derneği ile ilçenin yaşlı ve huzurevlerini ziyaret eden Sürekli, "Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik hassasiyetleri ortada. 21 yıldır, onları bir günlük değil, hayatlarını kolaylaştıracak destekler yaptık. Özel yasalar çıkardık ve pozitif ayrımcılığa anayasal güvence sağladık" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE GÖREMİYORUZ"

DERNEK üyeleri, Başkan Sürekli'ye trafik ve asansörlerin çalışmamasıyla ilgili sorunların olduğunu ifade etti. Engelli ve yaşlıların hayatlarını konforlu hale getirmenin bir devlet politikası gerektirdiğini söyleyen Sürekli, "Biz bunu 21 yıldır yapıyoruz ancak yerel yönetimlerin de sorumlulukları var. İzmir'de bunun çok örneğini göremiyoruz ne yazık ki. İZBAN'daki asansör ve diğer gerekli alt yapı eksikliklerinin ve diğer taleplerin takipçisi olacağız" dedi.