Minibüs şoförleri alkollü yakalandı!

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler tarafından minibüsler üzerinde yapılan şok denetimlerde, "Bu kadar da olmaz!" dedirten bir olay yaşandı. Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 111 adet minibüs ve şoförü kontrol edilerek, kurallara uymayan 28 şoföre cezai işlem uygulanırken, Karşıyaka ve Buca bölgelerinde yapılan denetimlerde ise 121 ve 151 promil alkollü olduğu tespit edilen iki minibüs şoförü yakalandı.

İki sürücü belgelerine geçici olarak el konularak haklarında işlem başlatılırken, ayrıca Mahkeme tarafından sürücü belgesine kısıtlama getirildiği anlaşan bir şoförün sürücü belgesine de geçici olarak el konularak ikinci kez işlem yapıldığı açıklandı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

Öte yandan, yapılan kontroller sırasında ise trafik ve karayolları kanunlarına uymayan 28 minibüs ve şoförüne de cezai işlem uygulanarak trafikten men edildiği öğrenildi. İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlügü ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliği ile oynayan ve hayatını tehlikeye atan sürücülere yönelik bur tür operasyonlara devam edeceklerini belirttiler.

KORSAN OTOPARKÇILARA CEZA YAĞDI

İZMİR Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri özellikle Alsancak ve Konak bölgesinde faaliyet gösteren korsan otoparkçılara yönelik denetimlerini de sürdürüyor. Vatandaşlardan otopark hizmeti adı altında para toplayan 68 kişiye cezai işlem uygulandı. Bu kişilerden 54'üne aynı suçtan defalarca ceza kesildiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL