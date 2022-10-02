Parisli Ayşen’in de hesabını verecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Hilton Oteli'nde belediyenin alacağını takip ve tahsil etmeyerek kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmesinin ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Yeni Asır'ın yılın büyük bölümünde Paris'te yaşamasına rağmen belediyeye ait Grand Plaza şirketinden Soyer'in talimatıyla yönetim kurulu üyesi olarak maaş almaya devam ettiğini ortaya çıkardığı KHK'lı Prof. Dr. Ayşen Uysal ile ilgili de soruşturma izni verdi.

YENİ ASIR ORTAYA ÇIKARDI

Tunç Soyer'in her yıl on milyonlarca liralık zararıyla gündemden düşmeyen Grand Plaza şirketi üzerinden imza attığı büyük skandalı geçtiğimiz aylarda Yeni Asır ortaya çıkardı. Soyer, PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladıkları için KHK ile görevinden uzaklaştırılan akademisyenler arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi HDP'li Prof. Dr. Ayşen Uysal, Prof. Dr.Melek Göregenli ve Prof.Dr. Nilgün Toker'i bu şirkette yönetim kurulu üyesi yaparak 3 yıl önce maaşa bağlamıştı.

İZMİRLİLERDEN MAAŞ ALIYOR

Toker kısa sürede görevden ayrılırken, Prof. Dr. Uysal bu süreçte Fransa'da Üniversiteler Ulusal Konseyi'nden profesör denkliği aldı ve Paris'e yerleşti. Soyer, yılın büyük bölümünü Paris'te geçiren, hatta sosyal medya profilinde bile Sciences Po Üniversitesi'nde çalıştığını vurgulayan Uysal'a İzmirlilerin cebinden maaş ödemeyi sürdürdü. Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı bu skandalın ardından Prof.Dr. Uysal'a maaş ödemekten vazgeçmeyen Soyer'e tepki yağdı. Soyer, İzmirlilerin isyanına rağmen Prof.Dr.Uysal'ın görev süresini bile uzattı.

ARKADAŞLARINI DA GETİRDİ

Bu süreçte Yeni Asır'ın ulaştığı Uysal, "Sizi ilgilendiren bir durum yok" cevabını verdi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Prof. Dr.Uysal ve Paris'ten akademisyen arkadaşları İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandı ve Akdeniz Akademisi üzerinden bir konferans verdi. Yeni Asır'ın skandalı ortaya çıkarmasının ardından olayın müfettişlerce incelenmesi sonucu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Soyer hakkında bu kıyak maaşla ilgili soruşturma izni verildi. Soruşturma izninin Uysal'ın Grand Plaza'nın yönetiminde yer almasına karşın yönetim kurulu toplantılarına katılmadan maaş aldığı gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

EŞE MEZBAHA KIYAĞINA SORUŞTURMA

TUNÇ Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde, Seferihisar'ın Ulamış Köyü'ne 2017 yılında kurulan et entegre tesisi de ayrı bir soruşturma konusu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yüzde 50 oranında hibe alınarak Seferihisar Belediyesi'ne ait 6,5 dönümlük araziye kurulan ve daha sonra Soyer'in eşi Neptün Soyer'in başında olduğu Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne devredilen tesis için çevre koruma kurulundan gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle Başkan Soyer ve bazı belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Sağlıklı çalıştırılamayan tesisin tarihi cami ve mezar kalıntıları üzerinde yapıldığı gündeme gelmiş ve Soyer bu nedenle eleştirilmişti.

9 EYLÜL'DEKİ SKANDAL KONUŞMA DA YARGIDA

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in 100. kurtuluş yıldönümü kutlamalarının gerçekleştirildiği 9 Eylül'deki konserde Osmanlı'yı hainlikle suçladığı konuşması da yargıya taşındı. İkisi Osmanlı hanedanı soyundan olan ve aralarında bazı vatandaşların da dahil olduğu toplamda 7 kişinin 9 Eylül kutlamalarında yaptığı konuşma sebebiyle Soyer hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundukları ortaya çıktı. Savcılığın ise suç duyurusu ile ilgili incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

ERHAN GÜLENÇ