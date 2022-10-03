Ceylin’in pembe toka hayali gerçekleşti

Alopesi universalis hastalığı nedeniyle saç, kirpik ve kaşları dökülen 7 yaşındaki Ceylin Ar, DEÜ Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Biriminin ilk hastası olarak yaklaşık bir yıl önce tedaviye başladı. Tam 6 ay boyunca tek bir saç telinin çıkması için sabırla bekleyen minik Ceylin, tedavi sürerken en büyük hayalinin pembe toka takmak olduğunu söyledi. Anasınıfını kafasına bere takarak geçiren Ceylin, saçları uzamış bir şekilde ilkokula başlamanın mutluluğunu yaşıyor. DEÜ Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Birimi sorumlusu Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu ve hemşire Emine Aydoğan da sağlık kontrollerini aksatmayan Ceylin'e pembe toka sürprizi yaptı.





BİR GELENEK HALİNE GELDİ

Tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, "Ceylin, yaklaşık bir yıl önce bize başvurdu. Ceylin'in saçlarının çıkmaya başlaması, diğer hastalara da umut oldu ve Türkiye'nin dört bir yanından hastalarımız ünitemize geldi. Ceylin tedaviye ilk başladığı sıralarda tek bir saç teli bile yoktu. Kaşı, kirpiği, vücut kılları yoktu. Bu tedavide çok sabırlı olmak gerekiyor. 6 ay tek bir saç teli için bekledik. 6 ay sonunda saçlar çıkmaya başladı. Okula başladığında da saçları çıkmış oldu. Tedavi sürerken Ceylin, saçları çıktıktan sonra pembe toka takmak istediğini söylemişti. Ben de ona söz vermiştim. Bugün o pembe tokayı taktık. Özellikle kız çocuklarımıza tedaviden sonra pembe toka takma töreni yapmaya başladık. Şehir dışında olan hastalarımız bize pembe tokalı fotoğraflar gönderiyor. Hekim olmanın en güzel tarafı, hastalarının iyileştiğini görmek" dedi. Çalıkoğlu, tedavi ücretinin devlet tarafından ödendiğini ve hastalardan ücret alınmadığını sözlerine ekledi.



UMUT OLDU

Saçları uzadığı için çok mutlu olduğunu belirten Ceylin, "Artık toka takıyorum. Saçlarımı küt kullanmak istiyorum" derken, hemşire Emine Aydoğan da, "Ceylin'in saçları çıkmaya başlayınca çok mutlu olduk. Ceylin'den sonra çeşitli şehirlerden yazanlar oldu. Ceylin'in vesilesiyle birçok kişiye ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı. Ceylin Ar'ın annesi Meltem Ar ise şöyle konuştu: "Çok şükür tokamızı taktık. Hocamız bugün bize sürpriz yaptı. Yarın bu tokaları takarak Ceylin'i okula göndereceğim."