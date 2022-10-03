“İzmirlinin parasını çarçur ettirmeyeceğiz”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanlığı, İlçe Belediyelerinde bütçe görüşmeleri öncesi İlçe Belediye Meclisi'ndeki Grup Başkanvekilleri ile toplantı yaptı.



'ENGELLENİYORUZ' YALANI

YAPILAN toplantı sonrası değerlendirme yapan AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanı Deniz Doğan, "AK Parti olarak muhalefette olduğumuz Büyükşehir ve 24 İlçe Belediyesi'nde, değerli İzmirli hemşehrilerimizin paralarının CHP'li Belediyeler tarafından çarçur edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, "100 milyarca liralık kaynak kullanan CHP'li belediyelerin İzmir ve İzmirlilerin sorunlarını çözme adına herhangi bir adım atmadığını söylememiz mümkün. Milyarlarca liralık kaynakları, kişisel reklamları ve siyasi gelecekleri için kullanıyorlar. Ve bu kaynakları har vurup harman savururlarken de hiç yüzleri kızarmadan engelleniyoruz söylemi ile İzmirlilere yalan söylemeye devam ediyorlar. Bugün İzmir'de yerel yönetimler anlamında, koku başta olmak üzere altyapı, trafik, ulaşım, kentsel dönüşüm yüzlerce sorun bulunmakta" dedi.

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