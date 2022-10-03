Soyer’in beşinci vukuatı patladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir aydır ülke gündeminden düşmüyor. Şimdi de hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izinleri ile tartışılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar çıkıp Soyer'i savunacak tek kelime etmese de bazı CHP'liler bundan 5 ay önce verilen soruşturma izinlerinin yeni tebliğ edilmesini fırsat bilip Soyer'den bir kahraman çıkarmaya çalışıyor. Neymiş, bu soruşturma izinleri Soyer'in 9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününde Osmanlı'ya hakaret eden konuşması yüzünden verilmiş... El insaf... Soruşturma izni belgeleri ortada. Bu izinler bundan 5 ay önce verilmiş.... Gerçek bu kadar açıkken birileri ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne yaparsa yapsın Soyer'den bir kahraman çıkmaz, çıkamaz... Bu eşyanın tabiatına aykırı...



HUKUK GEÇ DE OLSA İŞLER

Bakın beyler! Türkiye'de hukuk belki bazen geç işler ama eninde sonunda işler. Eğer hukuk dışı bir iş yapmışsanız, bu döner dolaşır bir gün karşınıza çıkar. İşte hukuk Soyer için geç de olsa işlemeye başladı. Hilton Oteli'nde belediyenin alacağının takibini yapmayarak kamuyu zarara uğrattığı, Paris'te yaşayan KHK'lı profesör Ayşen Uysal'a yönetim toplantılarına gelmemesine rağmen zarardaki belediye şirketi üzerinden maaş ödediği ve Seferihisar'da eşi Neptün Soyer'in kooperatifine devrettiği mezbaha ile ilgili çevre izinlerini almadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma izni verildi. Ayrıca 9 Eylül'de Osmanlı'yı hain ilan eden konuşması için 7 vatandaş savcılığa şikayette bulundu ve savcılıktaki bu süreç de devam ediyor.





SATIŞA SORUŞTURMA

Şimdi ise, beşinci vukuat patladı. Seferihisar Belediye Başkanıyken kurumun turizm imarlı tüm arsalarının haraç mezat satarak nam salan Soyer'e 5 bin 200 kilometre uzaklıktaki Kazak yatırımcılara 20-30 milyon liraya sattığı ve şu an üzerinde Hiddenbay tesislerinin bulunduğu arazinin satışı ile ilgili de soruşturma açıldı. Süreci İzmirli avukat Ayla Ülük'ün savcılığa yaptığı başvuru başlattı. Ülük, şikayet dilekçesinde Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ilçede yer alan en değerli arazilerden birisi olan ve şu an üzerinde Hiddenbay'ın bulunduğu yere otel inşaatı için satılan arazinin neden İzmir'den 5 bin 200 kilometre uzaklıktaki Kazak yatırımcılara satıldığını ve bu satış için kimlerin aracılık ettiğini sordu. Bu konularla ilgili cevaplanmayan birçok soru olduğuna dikkat çeken Ülük, söz konusu gayrimenkulün piyasa değerinin çok altında bir rakama satıldığını iddia etti. Ülük'ün 19 Nisan 2020 tarihinde savcılığa verdiği dilekçede ayrıca Sığacık Mahallesi bin 258 ada 1 numaralı parsel üzerindeki taşınmazın satışı için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13. Maddesinde yer alan hüküm gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınmadığı vurgulandı.





DAVA AÇILABİLİR

İşte Ülük'ün bu başvurusunun ardından konunun ulaştığı İçişleri Bakanlığı, gerekli bakanlık izninin alınmaması nedeniyle Soyer hakkında soruşturma izni verdi. Ayrıca 22 Mayıs 2012 tarihli ve 491 sayılı encümen kararında, ihale kararının onayında imzası bulunan eski yazı işleri müdürü Nuriye Hepterlikçi; eski encümen üyesi Hüseyin Ercan ve Mali Hizmetler Müdürü aynı zamanda encümen üyesi Abdurrahman Argın hakkında da soruşturma izni verilmesine hükmedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasını taşıyan soruşturma izni Soyer'in yargılanmasının da önünü açtı. Savcılık tarafından yürütülecek soruşturma sonrası satışa ilişkin kararın altında imzası bulunanlar hakkında dava açılabilecek.



HESABINI VERMELİ

Yeni Asır'ın Soyer'in beşinci vukuatını duyuran bu haberinin ardından da CHP'liler yine koro halinde kendisini savunmaya geçecek ve aylar önce verilen bu soruşturma iznini de daha üzerinden bir ay bile geçmemiş olan 9 Eylül konuşmasına bağlamaya çalışacaktır. Soyer de bunu fırsata çevirip CHP Genel Başkanlığı hedefi doğrultusunda kullanmak isteyecektir. Ancak hukuk, öyle işlemez. Eğer suçlandığınız konuda yaptığınızı kanunlar önünde izah edemezseniz sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırsınız. O yüzden Soyer ve kendisinden kahraman çıkarmaya çalışanlar, olayı saptırmakla uğraşacaklarına bu soruşturmalara verilecek cevapların hazırlığı için uğraşsalar çok daha doğru hareket etmiş olurlar.



"İDDİALARIN HESABINI VERSİNLER"

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İçişleri Bakanlığı'nın Tunç Soyer hakkında soruşturma izinleri vermesiyle ilgili konuştu. Mevcut dosyalar üzerinden Soyer'i ve CHP'yi eleştiren sürekli, "CHP, yine en iyi bildiği şeyi yapıyor! 'Veremeyeceğimiz hesap yok' demek yerine, masumu ve mağduru oynuyor!" diye konuştu.



"BURASI HUKUK DEVLETİ"

Sürekli, "Ortada belediyeyi ve kamuyu zarara uğratan, usulsüz, hukuksuz bir durum varsa bunu soruşturmak elbette İçişleri Bakanlığı'nın görevi, karar merci de yargıdır. CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Hilton Oteli üzerinden kamu zararı oluşmasını; Soyer'in Fransa'da yaşayan terör destekçisi bir akademisyeni yönetici yapmasını; Seferihisar'da bakanlık hibesiyle kurduğu tesisin yasal izinlerinin olmayışını normalleştirmeye çalışmaktadır. Alnı açık olanın feveran etmeye ihtiyacı yoktur! Türkiye hukuk devletidir. Verilen soruşturma iznine isyan edeceklerine; bu iddiaların hesabını vermeye odaklansınlar! Çünkü bu suçları; saldırıyla bastırıp, algı operasyonu ile siyasallaştırarak boşa çıkarmaları mümkün değildir" dedi.