“Stoma torbalarımızla mutluyuz” dediler

İZMİR'DE vücut dışında sindirim sistemini tamamlayan kalıcı 'stoma torbası'yla yaşayan kalın bağırsak kanseri hastaları 3 Ekim Dünya Ostomililer Günü nedeniyle bir araya geldi. Torbalarını, çocuğu gibi gören Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri, torbayla birlikte de mutlu bir hayat sürebildiklerini gösterdi. Stomayla yaşamanın bir ayıp değil gereklilik olduğunu dile getiren Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri, Buca'daki Hasan Ağa Bahçesi'nde farkındalık için hem pasta kesti hem de müzik eşliğinde dans etti. Kanserle mücadelesinin 2,5 yıl önce başladığını anlatan 2 çocuk annesi Nagihan Tunca (60), stoma torbasını çocuğu gibi gördüğünü, torunlarının torbasına isimler taktığını kaydetti. Tunca, "Torbamla mutluyum. Başlangıçta çok mutsuz günlerim oldu. Ağlıyordum ve torbanın yüzünü bile görmek istemiyordum. Zor günlerdi ama hepsi geçti" dedi.

DİĞER