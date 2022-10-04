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Haberler İzmir 80 yaşındaki kadının başına bastonla vurduğu kocası öldü

80 yaşındaki kadının başına bastonla vurduğu kocası öldü

İZMİR'de, 80 yaşındaki M.A.'nın, başına bastonla vurduğu eşi Fahri A. (85) yaşamını yitirdi.

DHA

04.10.2022, 18:06

80 yaşındaki kadının başına bastonla vurduğu kocası öldü

Olay, 27 Eylül'de, Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri A., kavga ettiği eşi M.A.'yı odaya kilitlemek istedi. Çıkan arbedenin kavgaya dönüşmesiyle M.A, elindeki bastonla eşi Fahri A.'nın başına vurdu.

Darbenin etkisiyle Fahri A., kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fahri A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Fahri A.'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan M.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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