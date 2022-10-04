Dikili Belediyesi’ne bina soruşturması

İZMİR'DE 2018 yerel seçimleri sonrası birçok ilçe belediyesinde yaşanan dava ve görevden alma süreçleri sonrası geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yönelik verilen soruşturma izni sonrası yaşanan gerilimlere bir ilçe daha katıldı. Özellikle CHP'li belediyelerde yaşanan yargı süreci yeniden alevlenirken, bir soruşturma izni de Dikili Belediyesi için çıktı.

3 KAT YERİNE 7 KAT YAPILDI

Dikili Gazipaşa Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan iki binanın diğer binalardan daha yüksek yapılmasının yasal olmadığı gerekçesi ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi süreci yargıya taşımak için adım atmıştı. İlçe Kaymakamlığı'na başvuran Mimarlar Odası Şubesi, parsellerinin yürürlükte olan imar planına göre ayrık nizamda en fazla üç katlı bina inşa edildiği ancak mevcut 2 binanın 7'şer kat olarak inşa edildiğini vurguladı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, mevcut imar planına ve imar mevzuatına aykırı olan projeye inşaat ruhsatı verildiği, inşaatın sonunda da yapı kullanım izin belgesi düzenlenerek yapının kullanıma açıldığı ve sonrasında da denetim görevinin yapılmadığı, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının oluştuğu gerekçesiyle belediyenin yapı ruhsat ve kontrol bölümünde çalışan ve bu inşaata ruhsat veren ve yapı kullanma izin belgesini düzenleyen görevlilerden şikayetçi oldu.

'GÖREV KÖTÜYE KULLANILDI'

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değerlendirme İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen inşaat mühendisi, yapılan incelemede şikayete konu yapılardan birinin imar durum belgesine aykırı olarak 'çatı katı yapılamaz' ibaresine rağmen binanın ikinci katı üzerine üçüncü kat seviyesinde çatı katı yapıldığı ve bu alanın ikinci kat dubleks meskeninin devamı niteliğinde olduğu, binada 3 adet bodrum katının bulunduğu, üçüncü bodrum katın mesken olarak projelendiği tespit edildi. Aynı aykırılıkların bulunduğu diğer yapıda ayrıca su basman kod değerinin bina su basman seviyesinin olması gerekenden 85 cm daha yüksek kodda yapıldığı ifade edilerek, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgeleri ve iş bitirme raporlarının imar durum belgelerinin uygun olarak düzenlenmediği görüşü belirtildi.

KAYMAKAMLIK GEREKLİ İZNİ VERDİ

GÖREVLENDİRİLEN inşaat mühendisinin raporunu inceleyen Dikili Kaymakamlığı, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin dilekçesi için soruşturma iznini 5 Ağustos tarihinde verdi. İzin sonrası Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik eski Müdür Vekili Buğra Akın ve İmar ve Şehircilik eski Müdür Vekili Ernur İnce için soruşturma sürecinin önü açılmış oldu.