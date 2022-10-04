Kaan Efe bebeğe nefes olacak şarkı

KINIK Belediye Korosu şefi Fırat Tanır, SMA savaşçısı Kaan Efe Şanal için şarkı yazdı. Tanır, bestesini de yaptığı yaptığı şarkıyı ilk kez koroyla söyledi. Bebeğin ailesinin de eşlik ettiği şarkı Kınık halkı tarafından şarkı çok beğenildi.

İYİLEŞİP DİNLEYECEK

FIRAT Tanır konuşmasında; "Kaan Efe'mize doğum günü hediyesi olarak bir şarkı yapmak istedik. Kaan Efebüyüyecek ve şarkısını dinleyecek" dedi. Fırat Tanır, şarkıyı You- Tube kanalında "Başaracağız Hep Birlikte KAAN EFE" ismiyle paylaştı. Tedavi için gerekli paranın yüzde 51'inin toplandığı kampanyaya SMS ile 20 TL'lik bağışta bulunmak için "KAAN" boşluk "EFE" yazıp 6201'e gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesabı üzerinden hesap bilgilerine ulaşabilirsiniz.