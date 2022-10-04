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Haberler İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumcu soygunu

Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumcu soygunu

4.10.2022

Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumcu soygunu
İZMİR Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcunun kepenk ve camını kırarak içeriye giren kişi veya kişiler raftaki kolye ve saatleri çalarak kaçtı. İş yerinin alarmının çalması üzerine kısa sürede adrese gelen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kuyumcunun içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, iş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin araştırmalarını titizlikle sürdüğü öğrenildi.
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