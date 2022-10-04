Yassıtepe’de 5 bin yıllık son yemek!

İZMİR'İN Bornova ilçesinde Yeşilova Höyüğü'ne bağlı yürütülen Yassıtepe kazılarında 5 bin yıl öncesine ait, pişmiş topraktan yapılmış kase bulundu. Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Yassıtepe'de 5 bin yıl önceki yerleşim yerinde kazı yaptıkları sırada rastladıkları kase hakkında şunları söyledi: "Kuzu ya da keçi gibi bir küçükbaş hayvandan yapılmış yemeği, felaket veya başka nedenle yiyemeden bıraktıklarını tahmin ediyoruz. Kemiklerinin de yer aldığı artığı, bu kap içinde bulabiliyoruz. Belki de bu son yemekleri olmuş" diye konuştu.

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