Gaziemir Belediyesi’nde toplu istifalar dikkat çekti

İZMİR'DE yoğun tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Gaziemir Belediye meclisi bu kez de oturumunda yaşanan toplu istifalarla gündeme geldi. Belediyenin Ekim ayı olağan meclis toplantısında, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir meclis toplantısına gelmeyerek 'protesto' eden Divan katipliği görevini yürüten CHP'li 2 si asil 2'si yedek olmak üzere 4 Divan Üyelesi, görevlerinden ayrılmak için yazılı dilekçe verdi.

Dilekçe sonrası Cumhuriyet Halk Partili Divan Üyeleri Leman Emin, Nevin Mutlu, CHP'li yedek üyeler Cemal Çalışkan ve Murat Serin divandaki görevlerinden ayrıldı. İstifalar sonrası seçime giden mecliste yeni divan üyeleri ise asil üyeler Sercan Doğan, Nilgün Karadeniz, yedek üyelere ise Nimet Şekercioğlu, İbrahim Özkara oldu.