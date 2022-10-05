  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Gaziemir Belediyesi’nde toplu istifalar dikkat çekti

Gaziemir Belediyesi’nde toplu istifalar dikkat çekti

5.10.2022

Gaziemir Belediyesi’nde toplu istifalar dikkat çekti

İZMİR'DE yoğun tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Gaziemir Belediye meclisi bu kez de oturumunda yaşanan toplu istifalarla gündeme geldi. Belediyenin Ekim ayı olağan meclis toplantısında, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir meclis toplantısına gelmeyerek 'protesto' eden Divan katipliği görevini yürüten CHP'li 2 si asil 2'si yedek olmak üzere 4 Divan Üyelesi, görevlerinden ayrılmak için yazılı dilekçe verdi.

Dilekçe sonrası Cumhuriyet Halk Partili Divan Üyeleri Leman Emin, Nevin Mutlu, CHP'li yedek üyeler Cemal Çalışkan ve Murat Serin divandaki görevlerinden ayrıldı. İstifalar sonrası seçime giden mecliste yeni divan üyeleri ise asil üyeler Sercan Doğan, Nilgün Karadeniz, yedek üyelere ise Nimet Şekercioğlu, İbrahim Özkara oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA