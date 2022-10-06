Çalışmayan tesisi saklayan barikat

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ile birlikte kentteki koku sorununa dikkat çekmek için Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne gitti. Kapıdaki güvenlik görevlilerinin set oluşturduğunu gören Sürekli, tepki göstererek, "Ne bu faşistlik? Terörist miyiz? Teröristlerle beraber olanları biliyoruz. Kendileri gibi zannetmesinler. Rezalet, güvenlik tedbiri alınmış. Basar, geçerim de duracak mısınız?" sözlerinin ardından giriş kapısına yöneldiği sırada arbede yaşandı.

"KAMU ÇALIŞANISINIZ"

Bir süre sonra Sürekli ile diğer partililer, içeri girdi. Sürekli, özel güvenlik görevlilerine dönerek, "Arkadaşların hepsinin ismini alın, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bugüne kadar 10 tane açıklama yaptım, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kokuya battınız, ondan böyle yapıyorsunuz. Rezalet. Asker vaziyeti alıyorsunuz, siz güvenlik görevlisisiniz. Sizi mahkemeye de İçişleri Bakanlığı'na da şikayet edeceğim. Siz CHP militanı mısınız? Siz kamudan maaş alıyorsunuz. Sizin genel başkanınız gibi devlet kurumlarını basmıyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, göreve geldikten kısa bir süre sonra "3 sene sonra İzmir Körfezi'nde yüzeceği" sözlerini hatırlatan Sürekli, "Gediz körfezi kirletmiyor. Çünkü dış körfeze akıyor. Bunu anlattık. Bilimsel konuştuk, siyaset, demagoji yapmadık. 'Muhalefete kulak verin' dedik, vermediler. Körfezin kirlilik sebepleri 3 tanedir" ifadelerini kullandı.

"TELAŞIN SEBEBİ BELLİ"

Sürekli, "Birincisi dereler. Bu dereleri ıslahla ilgili yaptığınız çalışmalar külliyen yanlıştır. İkincisi yağmur suyuyla kanalizasyonun aynı hattan gitmesi. 'Bunu ayrıştırın 5 bin kilometre yağmur suyu hattı yapılması lazım' dedik. Yapılan hat yüzde 15'lerde. İzmir'in ana kirlilik sebebi, büyük kanal projesinin çalışmamasıdır. Büyük kanal projesi 4 fazda planlanmıştır, 3 faz yapılmıştır. Dördüncü fazın ihalesini 10 yıldır yapamadılar. Proje yüzde 30 kapasiteyle çalışmaktadır. İzmir'in büyük atıkları Çiğli'de toplanıyor, bunun yüzde 30'u arıtılıyor. Yüzde 70'i bizi sokmadıkları yerde. CHP Genel Başkanı gibi gidip, devletin kurumlarını basmıyoruz. Açık alana geliyoruz ama telaşın sebebi bu" diye konuştu.

KAMU ALANINDA ZORBALIK

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, karşılaştıkları manzarayla ilgili sert konuştu. Tesisin tamamen dışında, kuş bakışı 2,5 km uzaklıkta bir noktada yapılacak basın açıklamasının güvenlik engeliyle karşılaştığını söyleyen Hızal, "Etten duvar ördükleri yer kamu alanıdır ve yapılan tamamen zorbalıktır. İl Başkanımız, İzmir'in sorunlarını yerinde açıklamalarla defalarca dile getirmiştir. Burada da özellikle tesisin dışında bir nokta seçilmiştir. Yaşanan arbedenin sorumlusu Büyükşehir Belediyesi'dir. Çalıştıramadıkları tesislerinin deşifre olmasından korkmalarıdır! Kamu alanındaki bir açıklamaya müdahale edemeyecekleri gibi; İzmir'in haklarını savunmamıza orduyla da karşımıza dikilseler, engel olamayacaklar!" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR