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Haberler İzmir CHP'nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu

CHP'nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu

Etkinlikte Samet Koç’un, başkan Serkan Barut’a saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

6.10.2022

CHP’nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu

CHP İzmir Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde ortalık karıştı. Kır 85 Düğün Salonu'nda düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğine partililerin yanı sıra, oda başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

ALKOL ALIP SALDIRDI
Etkinliğin bitimine doğru ailesiyle bir masada oturan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, bir anda arkasından kendisine yaklaşan önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Samet Koç'un saldırısına uğradı. Barut darp edilirken araya ailesi ve çevredekiler girmesiyle olay yatıştırıldı.

Samet Koç'un etkinlikte alkol aldıktan sonra Barut'a saldırdığı iddia edildi. Koç ile Barut arasında gençlik kolları başkanlığının devri sürecinden bu yana devam eden bir gerilimin olduğu ve çekişmenin uzun süreden beri sürdüğü dile getirildi. Barut'un Samet Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, Koç'un parti tarafından disipline sevk edileceği kaydedildi.

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