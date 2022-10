Yarımada’ya Şehir Hastanesi yakışır

Bayraklı'da tamamlanan ve yakında hasta kabulüne başlayacak Şehir Hastanesi bölgenin ve sağlığın büyük ölçüde yükünü taşıyacak. Özelliklede bölgemizdeki diğer devlet hastanelerinin bina yorgunluğu nedeniyle İzmir`in gerçekten yeni sağlık binalarına ihtiyacı vardı. Bayraklı Şehir Hastanesi bu anlamda geç bile kalınan bir yapılanma.

Son günlerde şehrimizdeki diğer hastanelerin akıbeti ne olacak gibi bir çok söylem var. İşin gerçeği şu. Bozyaka bina olarak zaten ayakta zor duruyor, bu nedenle bu binanın derhal yıkılması gerekiyor.

Burada poliklinik hizmetleri devam edecek. Tepecik Eğitim ve Araştırma, Tepecik Göğüs Hastanesi tamamen Bayraklı'ya taşınıyor.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bazı birimleri burada devam edecek. Özelikle Behçet Uz Çocuk Hastanesi tamamen taşınmalı.

Bu bina oldukça yorgun.

Belki restore edilerek poliklinik hizmetlerine devam edilebilir. Bu binaların akıbeti konusunda işin aslı her kesim kararsız. Şu an bu araziler üzerinde bir proje veya bir devir işlemi yok.

Bayraklı Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafında işletme devri olduktan sonra, hasta garantisi gibi bir anlaşma ile devri olur ise şehir merkezindeki 5 büyük hastanenin kesinlikle kapatılması gerekebilir. 2060 yataklı bir hastanenin yüzde 80 kapasite ile çalışması için diğer hastanelerin kesinlikle kapatılması gerekir. Bölgemizdeki özel hastanelerin bir çoğu SGK anlaşmalı hizmet veriyor, dolayısıyla rekabet ortamı daha da artacaktır. M. Burak Öztop'un Ankara'ya görevlendirilmesinin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Doç. Dr. Emre Erkuş görevine başladı. 1979 Ankara doğumlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Doç. Dr. Erkuş 2021 yılında Manisa Sağlık Müdürlüğüne atanmış öncesinde ise 2018 - 2021 yılları arasın da Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta makamında ziyaretine gittiğimiz yeni Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş Manisa'dan sonra İzmir'e görevlendirilmesinin heyecanı ve hizmet etme aşkını anlattı. İzmir'e gelmenin, büyük bir şehre ve halkına sağlıkta hizmet etmenin hevesi vardı. Umarım Emre Erkuş Müdürümüz İzmir'de kalıcı olur. O heyecanını ve hevesini sağlık çalışanlarına daha fazla yansıtır. Doç.

Dr. Emre Erkuş donanımlı biri. İzmir'e sağlık alanında kamu ve özel hastane ayrımı gözetmeksizin hizmet edeceğini gözlemledik.

Yapacağı hizmetleri bizler de takip edeceğiz. Yolun açık olsun Emre Akkuş.

El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji alanında İzmir'de 30 yıldır hizmet veren Özel EMOT Hastanesi tarafından kurulan EMOT Plus Hastanesi hasta kabulüne başladı.

En önemli gelişme olarak EMOT Plus Hastanesi'nde İzmir'de ilk kez "Omurga Sağlığı Merkezi"nin bu alanda hastalarına tam teşekküllü hizmet vermesi olacak. EMOT Plus Hastanesi hizmetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sait Ada, "Omurga hastalıkları çağımızda artıyor ve sıklıkla bel, boyun, sırtta oluşan fıtıklar, doğuştan anomaliler, kaymalar ve eğriliklere rastlanmakta.

Omurga Sağlığı Merkezinde EMOT'un felsefesine uygun olarak bir ekip çalışması bulunmakta.

Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fizik Tedavi, Nöroloji ve Radyoloji uzmanlarının hastayı birlikte değerlendirmekte ve tedaviye birlikte karar vermektedir. Ameliyat gereken hastalarda tercihen minimal invaziv endoskopik yöntemlerle yani kapalı ameliyatlar yapılmakta.

Bu yöntemle hızlı iyileşme, yok denecek kadar az kesi, sosyal ve iş hayatına hızlı dönüş gibi önemli avantajlar sağlanmakta. Ayrıca birçok omurga hastalığı fizik tedavi ile tedavi etmek günümüzde mümkün. Bu anlamda hastanemizde geniş ve donanımlı bir fizik tedavi merkezi kuruldu ve burada FTR uzmanı gözetiminde ve deneyimli fizyoterapistlerimizle skolyozdan parmak ucuna kadar geniş bir yelpaze içinde hasta alınmakta.

Hastalarımız tanı ve tedavi için gerekecek tüm radyolojik görüntülemeleri yapılabilmektedir" dedi.

Yeni oluşum ve Emot Plus Hastanesi bölgemizde bir ilke imza atmış olacak.

Artık bu alanda hastalar kapı kapı dolaşmadan 6 branşta aynı çatı altında hizmet alacak.