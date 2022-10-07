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Haberler İzmir 66 yaşında evladını katletti

66 yaşında evladını katletti

7.10.2022

66 yaşında evladını katletti

İZMIR'IN Konak ilçesinde kahvaltı sofrasında tartışan baba ve oğlun kavgası cinayetle bitti. Olay saat 11.30 sıralarında Millet Mahallesi 2575 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Baba Y.C. (66) ile oğlu Kenan Cenikli (41), kahvaltı sofrasında otururken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba-oğul arasında kavga çıkarken, Y.C., oğlu Kenan Cenikli'ye tabancayla ateş ederek evden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, tabancayla vurulan ve kanlar içinde kalan Kenan Cenikli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenikli'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Y.C. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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