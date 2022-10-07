Acil karaciğer nakliyle hayata tutundu

Ani gelişen karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya giren 39 yaşındaki kadın, doktorların, ablasından doku nakli için 10 saatte yaptıkları tetkik ve 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Meral Gezici, üşüme ve ateş şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Hepatit B teşhisi konulan hasta, bir anda bilinç kaybı yaşamaya başladı, karaciğer değerleri yükseldi. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gezici, Doç. Dr. Necdet Güler tarafından muayene edildi.

DOKTORLARIN ÇABASI

Kontrollerin ardından Gezici için 'acil karaciğer nakli' kararı çıktı. Hastalarını yaşatmak için büyük mücadele veren anestezi, yoğun bakım ve genel cerrahi doktorları, nakil için normalde 3 gün süren tetkikleri 10 saatte tamamladı. Abla Gülbahar Gezici'nin testleri uygun çıkınca ameliyathane hazırlandı. Ablanın karaciğer dokusu 8 saat süren başarılı ameliyatın ardından kardeşe nakledildi. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Necdet Güler, "Nakil olmasaydı bir hafta içinde hastamızı kaybedebilirdik. Hastamız sağlığına kavuştu" diye konuştu.