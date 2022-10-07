Bornova’da işçilerden grev hazırlığı

BORNOVA Belediyesi ile Genelİş İzmir 7 No'lu Şube arasında tıkanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonrasında grev kararı asılan sendikadan, konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a cevap geldi. Talep edilen ücretleri vermelerinin mümkün olmadığını belirten İduğ, "Emeğe saygı duyan belediye olarak yine anlaşacağız ancak talep edilen şartlar şu an bütçe ile orantılı değil, bütçenin yüzde 90'ı talep ediliyor. Bunu vermemiz mümkün değil. Hizmet etmemize de izin vermeli" ifadelerini kullanmıştı.

DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube'den İduğ'un açıklamalarına cevap geldi.

'BUNU KABUL ETMİYORUZ'

EKONOMİK sıkıntılar ve enflasyona vurgu yapılan açıklamada, "TÜİK enflasyonunun bile altında zam dayatmasını, enflasyona karşı güvence verilmeyen bir sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Sosyal belediyecilik halka nitelikli, ulaşılabilir, eşit ve ücretsiz hizmet götürmekse eğer, o hizmeti üreten biz işçilerin yaşam standardını insanca yaşayacak seviyeye çekmektir de aynı zamanda. Bunun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Bize daha çok borçlanmayı, daha az ve sağlıksız beslenmeyi, çocuklarımızın eğitimi başta olmak üzere ihtiyaçlarından kısmayı reva görenler bilsin ki karın tokluğuna çalışmayı kabul etmiyoruz. Taleplerimiz karşılanmadığı için grev sürecine gelindi. Bugün Bornova'da hizmet üretilmeyecekse bunun sorumlusu açlık ve yoksulluk sınırı üzerinde bir yaşamı talep eden işçilere kulaklarını tıkamış belediye yönetimi ve SODEMSEN'dir" açıklaması yapıldı.