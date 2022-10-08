Hırsızı kovalarken arbedede can verdi

İzmir Kemalpaşa'da depo görevlisi olarak çalıştığı işyerine giren hırsızı kovaladığı öne sürülen 33 yaşındaki Serdar Bilgili, silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili hırsızla birlikte gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Serkan Bilgili kardeşinin hırsızı kovalarken olay yerinden tesadüfen geçen jandarma ekibi ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan arbede sırasında vurulduğunu iddia etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay çarşamba gecesi saat 02.30'da Sütçüler mahallesi yakınında yaşandı. Emlakçı Serkan Bilgili'nin kiraya verdiği işyerinde depo görevlisi olan kardeşi 3 çocuk babası Serdar Bilgili'nin gece çalıştığı işyerine hırsızlık amacıyla kimliği belirsiz bir kişi girdi. Durumu fark eden Bilgili, kaçan hırsızı yaklaşık 250 metre kovalarken, bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen sivil jandarma ekipleri şüpheliyi yakaladı.

DÖRT DAKİKA SONRA ÖLDÜ

Yeni Asır'a olay sonrasını anlatan ağabey Serkan Bilgili, "Şu an dosyada gizlilik kararı olduğu için ifadelere ulaşamadık. Tesadüfen olay yerinden geçen sivil jandarma ekipleri şahsı yakalayıp, 'Biz jandarmayız olaya el koyduk' diyor. Kardeşim de, 'Ben sizin jandarma olduğunuzu nereden bileyim?' yanıtını veriyor. Bu sırada olay yerine gelen resmi jandarma ekibi de olaya müdahil oluyor. Aralarında çıkan arbedede kardeşim 3'ü göğüs bölgesinden olmak üzere 13 mermi ile vurulmuş. Olay yerine ulaştığımda kardeşimin nabzı atıyordu ancak dört dakika sonra yaşamını yitirdi. 'Siz kimi öldürdünüz?' diye tepki gösterdim, 'Bilmiyoruz' dediler" iddialarında bulundu.

6 KİŞİ CEZAEVİNE KONULDU

Korkunç olayın ardından aralarında hırsız ile jandarma ekibinin de yer aldığı toplam 6 kişinin gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. Eşinden yaklaşık bir yıl önce ayrılan 3 çocuk babası Serdar Bilgili'nin de otopsisinin yapılmasının ardından önceki gün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakip Cennet Bahçesi Mezarlığı'na defnedildiği bildirildi.

METİN BURMALI