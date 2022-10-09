Çivili sopa katliamı 4 yıldır çözülemedi

İZMİR Selçuk'ta, 5 Aralık 2018 tarihinde işlettikleri markette, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çivili sopa ile katledilen Hasan Hüseyin Özkan (55) ile eşi Şenay Özkan'ın (54) failleri bin 469 gündür bulunamadı. Cinayet sırasında marketin kasasındaki paranın alınmamış olması, hırsızlık şüphesini ortadan kaldırsa da, korkunç olayın ardındaki sır hala gizemini koruyor.

Özkan çiftinin geriye dönük telefon kayıtlarını ve görüşmelerini mercek altına alan jandarma, cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonrası işlenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündü. Ancak net bir bulguya ulaşamadı. Zanlıların ve bağlantılı kişilerin tespiti için çalışmaların ve delil toplama işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, şimdiye kadar 300'den fazla kişinin ifadesine başvuruldu fakat sonuç alınamadı.

FATİH ŞENDİL