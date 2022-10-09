Selanik-İzmir feribot seferleri başlıyor

İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında iki devlet nezdinde resmiyet kazanan süreç sonunda ilk seferi gerçekleştirecek Yunanistan merkezli Levante Ferries şirketine ait Smyrna di Levante feribotu, Selanik'ten yarın saat 17.00'de hareket edecek.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00'da Selanik'ten İzmir'e sefer yapacak feribot, salı, perşembe ve pazarları ise saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e sefer yapacak. Seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir üzerinden deniz yolu ile başlayarak Selanik'e ve devamında Avrupa'ya ulaşan entegre bir taşımacılık geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Oda olarak İzmir Alsancak Limanının Ro-Ro seferlerine açılmasında önemli bir mesai yürüttüklerini kaydeden Özgener, şunları kaydetti:

"Odamızın yoğun çabaları sonucunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın değerli katkılarıyla Ro-Ro seferleri İzmir Alsancak Limanı'ndan Şubat 2021'de yeniden başladı. Ayrıca İzmir - Alsancak Limanı'ndan İspanya'nın Tarragona limanına da yeni Ro-Ro seferleri desteğimizle başlamış oldu. Bu lobi faaliyetleri ile hem kentimize hem de ülkemize katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz."