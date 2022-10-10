İzmir-Selanik feribot seferleri bugün başlıyor

İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında yapılacak seferler kapsamında ilk feribot bugün Selanik'ten hareket edecek. İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, ilk seferi gerçekleştirecek Yunanistan merkezli Levante Ferries şirketine ait Smyrna di Levante feribotu, Selanik'ten bugün saat 17.00'de hareket edecek. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00'da Selanik'ten İzmir'e sefer yapacak feribot, salı, perşembe ve pazarları ise saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e yolcu taşıyacak. Seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir üzerinden deniz yolu ile başlayarak Selanik'e ve devamında Avrupa'ya ulaşan entegre bir taşımacılık geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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