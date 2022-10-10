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Haberler İzmir Karakayalı’dan kayınçoya kıyak

Karakayalı’dan kayınçoya kıyak

10.10.2022

Karakayalı’dan kayınçoya kıyak

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın kayınçosu Kemal Orhan'ı teknisyen kadrosu karşılığında işe aldığı ortaya çıktı. Kayınço Orhan'ın işe alımının başkanlık oluru ile yapıldığı ve teknisyen kadrosu karşılığında sözleşmeli memur olarak işe girdiği aktarıldı.


Kemal Orhan

Orhan'ın işe alımının ardından alacağı net ücret ile ilgili kararın komisyon tarafından verileceği öğrenildi. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Baş, "Biz geldiğimizde liyakati getireceğiz dediler ama ne yaptılar? Sayın başkanın belediyede yerleştirdiği akrabaları var. En büyük eleştirileri liyakatti. Şimdi ise liyakata bakılmaksızın hısım, eş, dost kayırma politilkası ilebelediyede kadrolaşma var" dedi.

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