Menemen’in ‘Hünerli Eller’i ödüllendirildi

MENEMEN Belediyesinin ilkini düzenlediği Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, Şehir Parkı'nda düzenlenen ödül töreniyle unutulmaz bir finale imza attı. Dünyanın ve Türkiye'nin çömlek ustalarının görkemli eserlerinin birbirleriyle yarıştığı final gecesinde dereceye girenlere ödüllerini, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan verdi. Yarışmanın bitişinde özel Hey Müzik Grubu sahne alırken, konserin ardından ödül törenine geçildi. Yurt içi ve yurt dışından Menemen'e gelerek iki gün boyunca çalışmalara not veren 16 jüri üyesine plaket ve hediye takdimini Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan yaptı.

KUŞAKTAN KUŞAĞA

HÜNERLİ Eller Çömlek Yarışmasının Ustalar Teknik Dal 1'si Ayhan İde, 2.'si Oktay İde, 3.'sü ise Ali Hikmet Koç oldu. Ustalar Estetik Dal 1.'si Karya Yıldız, 2.'si Veysi Polat ve 3.'lüğü ise Allipo Taumelli ve Oktay İde paylaştı. Amatör Estetik Dalın 1.'si Ülkü Bursa, 2.'si Ahmet Özer, 3.'sü ise Doğukan Demir oldu. Ödüllerini protokol üyelerinden olan çömlek ustaları, festival için teşekkür etti.

Festivalin ödül töreninde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimiz çerçevesinde kıymetli akademisyenlerimiz iki gün boyunca geçmişten günümüze süregelen çömlek ve insan konulu yolculuğa ışık tutarken, ömrünü toprağa adayan çömlek ustalarımız da çömlek yarışmasında dünyanın en güzel eserlerini yapmak için birbirleriyle yarıştı. Festivalimizin tıpkı çömlekçiliğimiz gibi, geliştirilerek kuşaktan kuşağa ulaştırılmasını sağlamak en büyük dileğimiz" diye konuştu.