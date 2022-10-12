İzmir’de göçmen kaçakçılığına izin yok! 5 organizatör ve 86 göçmen kıskıvrak yakalandı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ekim günü İstanbul'dan Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'ne, yasa dışı yollarla İtalya'ya gidecek göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı İHA destekli ekipler, şüpheli 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 binek aracı havadan ve karadan takip etti. Takip edilen araçlar, Doğanbey - Gümüldür Karayolu üzerinde durdurulurken, yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen U.Ö., A.F.S., A.K., V.. ve F.Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.