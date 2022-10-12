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Haberler İzmir İzmir'de göçmen kaçakçılığına izin yok! 5 organizatör ve 86 göçmen kıskıvrak yakalandı!

İzmir'de göçmen kaçakçılığına izin yok! 5 organizatör ve 86 göçmen kıskıvrak yakalandı!

İzmir'e bağlı Seferihisar ilçesinden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeyi planlayan kaçak göçmenlerin ihbarını alan İzmir polisi alarma geçti. Yapılan operasyonda, durdurulan şüpheli 3 araç içinden toplam 86 düzensiz göçmen çıktı. Yakalan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Diğer bir yandan, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen U.Ö., A.F.S., A.K., V.. ve F.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

12.10.2022, 11:41

Yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmek için İzmir'in Seferihisar ilçesine göçmen getirileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 86 düzensiz göçmen ve 5 organizatör şüphelisini yakaladı. Adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.

İzmir’de göçmen kaçakçılığına izin yok! 5 organizatör ve 86 göçmen kıskıvrak yakalandı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ekim günü İstanbul'dan Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'ne, yasa dışı yollarla İtalya'ya gidecek göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı İHA destekli ekipler, şüpheli 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 binek aracı havadan ve karadan takip etti. Takip edilen araçlar, Doğanbey - Gümüldür Karayolu üzerinde durdurulurken, yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen U.Ö., A.F.S., A.K., V.. ve F.Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.

İzmir’de göçmen kaçakçılığına izin yok! 5 organizatör ve 86 göçmen kıskıvrak yakalandı!

ARAÇLARDAN GÖÇMENLER ÇIKTI
Jandarma ekipleri tarafından durdurulan 3 araç içerisinden, 69 Afganistan, 7 Suriye, 6 Mısır, 3 Filistin ve 1 İran olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmen çıktı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir’de göçmen kaçakçılığına izin yok! 5 organizatör ve 86 göçmen kıskıvrak yakalandı!

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI
Öte yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler U.Ö., A.F.S., A.K., V.. ve F.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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