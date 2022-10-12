İzmir’de şafak operasyonu! Firari hükümlüler işte böyle yakalandı!

3 KİŞİ, FİRARİ HÜKÜMLÜ ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra tutuklananlar arasında bulunanlardan T.Y. ve Z.K.'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası, N.Ç.'nin ise 6 ay hapis cezasıyla arandığı ve Ödemiş Cezaevine gönderildikleri öğrenildi.