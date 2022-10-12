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İzmir'de şafak operasyonu! Firari hükümlüler işte böyle yakalandı!

İzmir'e bağlı Tire ilçesinde polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan şüpheliler için harekete geçti. Yapılan şafak operasyonunda 8 şüpheli yakalanırken bunlardan 6'sı tutuklandı. Diğer bir yandan, tutuklulardan T.Y., Z.K. ve N.Ç.'nin firari hükümlü olduğu ortaya çıkınca şahıslar cezaevine gönderildi.

İHA

12.10.2022, 14:11

İzmir'in Tire ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İzmir’de şafak operasyonu! Firari hükümlüler işte böyle yakalandı!

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi.

10 Ekim sabahı bir çok adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir’de şafak operasyonu! Firari hükümlüler işte böyle yakalandı!

3 KİŞİ, FİRARİ HÜKÜMLÜ ÇIKTI
Öte yandan gözaltına alındıktan sonra tutuklananlar arasında bulunanlardan T.Y. ve Z.K.'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası, N.Ç.'nin ise 6 ay hapis cezasıyla arandığı ve Ödemiş Cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

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