  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de silahlı saldırı! Kaldırımda yürürken araçtan ateş açıldı

İzmir'de silahlı saldırı! Kaldırımda yürürken araçtan ateş açıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde kreş yakınında kaldırımda yürüyen şahıslara bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

AA

12.10.2022, 19:40

İzmir’de silahlı saldırı! Kaldırımda yürürken araçtan ateş açıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bir yakınını ziyarete giden Mehmet Nur Bulut'a (38), kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden ateş edildi. Daha sonra otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kurşun isabet eden Bulut, çevredekilerin yardımıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 3 kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA