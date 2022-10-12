Tunç Soyer’e cezaevi golü

BUCA'DA yıkılan eski cezaeviyle ilgili sanki buraya AVM yapılmak isteniyormuş algısı oluşturmaya çalışan ve yetkisi olmadığı halde burasıyla ilgili imar plan değişikliği hazırlatıp meclise getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gol geldi. Soyer'in talimatıyla konuyla ilgili hazırlık sürerken, bakanlık hazırladığı yeni imar planını askıya çıkardı.

ALANIN Ahmet Piriştina döneminde AVM olarak planlandığını kaydeden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "AVM'ciler dönemin Büyükşehir Belediyesi. Geri adım atmamışlar. Sonrasında plan yetkisini kaybetmiş büyükşehir ve planlama yetkisi bakanlığa geçmiş. Burayı AVM olarak planlayan CHP'li belediye. Soyer yalan söyledikçe batmış oldu. Hayallerini yıktık" dedi.

ÖTE yandan, belediye meclisinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da "Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bu önergeyi komisyonlara sevk edip görüşmemiz yasal değildir. İBB olarak en fazla plana itiraz etme hakkınız vardır. Alana plan yapma yetkiniz yoktur" diye konuştu.