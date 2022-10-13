Deniz Poyraz cinayeti davasında arbede çıktı

İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasında öldürülen Deniz Poyraz (38) davasının 5'inci duruşmasında peş peşe gerginlik yaşandı. Mahkeme heyeti ile avukatlar arasında 'ara karar' tartışması çıkarken, tutuklu sanık Onur Gencer (27) ile Poyraz'ın kardeşi de atıştı. Jandarmanın Poyraz'ın kardeşine müdahale etmesine avukatlar ve izleyenler tepki gösterince salonda arbede yaşandı. Jandarma bu sırada biber gazı kullandı. Verilen ara sonrası mahkeme başkanı, davanın disiplinli şekilde devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ve duruşmanın Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki salonda yapılmasına karar verdi. Dava 14 Ekim Cuma gününe ertelendi.

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