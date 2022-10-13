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Haberler İzmir Polisin önünde motoruyla şov yapmaya kalktı! Ekipler anında paketledi

Polisin önünde motoruyla şov yapmaya kalktı! Ekipler anında paketledi

İzmir'de trafik polisinin önünde motosikletin önünü kaldırarak şov yapmaya kalkışan ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü, sanal devriye faaliyetleri ile tespit edilerek yakalandı.

İHA

13.10.2022, 16:50

Polisin önünde motoruyla şov yapmaya kalktı! Ekipler anında paketledi

İzmir'de bir motosiklet sürücüsünün, motorun ön tekerleğini kaldırarak trafik polisinin önünden geçtiği ve değişik yerlerde aynı tehlikeli hareketi yaparak trafiği tehlikeye soktuğu anların sosyal medyada görülmesi üzerine, polis tarafından çalışma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen sanal devriye faaliyetleriyle, sürücünün kimliği belirlendi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, motosiklet sürücüsü E.S.'yi (19) yakaladı.



EHLİYETİNE EL KONULDU
Polis ekipleri tarafından E.S.'ye, trafik güvenliği ve düzenini tehlikeye düşürmek ve araç plakasının okunamaması için değişiklik yapmaktan idari para cezası düzenlendi. Sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, E.S., adli işlem uygulanmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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