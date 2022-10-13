Türkiye’nin 15 seri katilinden 6’sı Ege’den!

İzmir'de 2010 yılında üç gün içinde bankacı Esra Yaşar, üniversiteli Ayşe Selen Ayla ve 'Azra' takma adlı travesti Mustafa Has'ı başlarından tek kurşunla vurarak öldüren seri katil Hamdi Ayri (27) halen hafızalardan çıkmazken, 15 seri katilden 5'i Ege bölgesinden çıktı.



İZMİR CANAVARI (AYHAN KARTAL)

İzmir'de 1985'te 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edip öldüren Ayhan Kornis daha sonra soyadını Kartal olarak değiştirdi. 1 yıl akıl hastanesinde kalıp çıktı. 1989'da 9 yaşındaki bir çocuğu tecavüz ettikten sonra öldürdü. Yeniden akıl hastanesine konuldu, 1 yıl sonra kaçtı. Yakalandığında, "İçimdeki bir ses çocuklara yaklaşmamı söylüyordu" dedi. 2000 yılında Manisa'da akıl hastanesinde bıçaklanarak öldürüldü.







UZİ'Lİ TERMİNATÖR (ERDİNÇ TÜMER)

Erdinç Tümer İzmir ve Bursa'da biri kadın 5 kişiyi öldürdü. Mafya tetikçisi ve tahsilatçısı olan Tümer, cinayetleri İsrail yapımı Uzi marka silahla işlediği için basında "Uzi'li Terminatör" olarak anıldı. Tümer 1999'da yakalandı.

2002'de yargılaması biten Tümer, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





TEK KURŞUNLU KATİL (HAMDİ AYRI)

2010 yılında İzmir'de bankacı Esra Yaşar ve üniversiteli Ayşe Selen Ayla ile 'Azra' takma adlı travesti Mustafa Has'ı başlarından tek kurşunla vurarak öldüren 27 yaşındaki seri katil Hamdi Ayri, Bodrum'da bir pansiyonda uyurken yakalandı. 3 günde 3 kişiyi öldüren katil, "Parasızdım onun için yaptım" dedi. Üzerinden 600 TL ve 200 euro çıktı.





POMPALI TÜFEK KATİLLERI (MEHMET KARAHASAN-YİĞİT BEKÇE)

1996 yılında bir kişiyi bıçakla öldürmekten hapse giren Mehmet Karahasan, 1999 yılında aftan yararlanarak serbest kaldı. Yiğit Bekçe ise 18 farklı suçtan hükümlüydü ve 3 ayrı suçtan aranıyordu. Arkadaşlık kuran ikili, Bursa, İzmir, Sakarya, Adana, Mersin ve Ankara'da yollarına çıkan 7 kişiyi üç günlük bayram tatilinde öldürdü. Katiller 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.





ÇİVİCİ KATİL (SÜLEYMAN AKTAŞ)

Elektrik Kurumu'nda hat işçiliği yaparken elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan Aktaş, bu olaydan sonra Antalya'da bir başkomiseri öldürdü ve tutuklandı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 4.5 yıl tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra Denizli'de 1994 yılında dört komşusunu boğarak öldürdü, gözlerine ve kafalarına çivi çaktı. İfadesinde "Çivi görünce dayanamıyorum, insanların kafalarına çakmak istiyorum" dedi.

Aktaş, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne konuldu. 2008'de de koğuş arkadaşı Ömer Yılmaz'ı, başına taşla vurup hastanelik etti.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Çeşitli illerde işlenen cinayetlerle ilgili detaylar kan dondurmuştu. İşte o katiller:



* Antep Canavarı (Abdullah Palaz): Türkiye'nin ilk seri katili. 43 kişiyi öldürdü.

* Bebek yüzlü katil (Ali Kaya): 1997'de amcası Celal Kaya'yı öldürdü. 5 yıl sonra cezaevinden çıkıp bir cinayet daha işleyince akıl hastanesine yatırıldı. Hastaneden çıkınca Alanya'da 5 kişiyi daha bıçakla öldürdü.

* Artvin canavarı (Adnan Çolak): 11 kişiyi öldürdü. Kurbanların yaşları 68-95 arasında değişiyordu. 112 yıl ağır hapis cezası aldı ancak "Rahşan Affı" ile serbest bırakıldı.

* İnsan avcısı (Hamdi Kayapınar): 1998- 2001 arasında Kayseri'de 7 kişiyi öldürdü.

İlk öldürdüğü kişi 14 yaşındaki kardeşiydi.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

* Mobilyacı katili (S. Demirci): 1998'de İstanbul'da üç mobilyacıyı kafalarına kurşun sıkarak öldürdü. Üç kez müebbet aldı.

* Tornavidalı katil (Yavuz Yapıcıoğlu): Kendisine "günaydın" diyen bir kız ve ısmarladığı dondurmayı yemeyi reddeden Belçikalı kadın turistin de aralarında yer aldığı 18 kişiyi öldürdü. Halen cezaevinde.

* Kasımpaşa canavarı: 1976'da Kasımpaşa'da bir lise öğrencisi genç kızı ve iki işçiyi katletti. Hiçbir zaman bulunamadı.

* Kolici katil (Orhan Aksoy): 5 kişiyi iple boğdu, cesetlerini de kolilere yerleştirip attı.

5 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

* Ankara yamyamı (Özgür Deniz): İlk kez 17 yaşındayken bir arkadaşını öldürdü. 14 yıl hapis yattı ve afla salıverildi. Yıllar sona Ankara'da iki kişiyi öldürdü. Kurbanlarının etlerini yediğini anlattı. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

* Kuyucu katil (Özkan Zengin): İstanbul'da 2008'de öldürdüğü 4 kişiyi su kuyusuna attı.

Kurbanları eşcinsellerdi. İfadesinde, "İlk cinayetin ardından alışkanlık oldu" dedi. 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

FATİH ŞENDİL