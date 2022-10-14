Kılıçdaroğlu’nun arkasında Biden ve CIA gölgesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da MADEN ARAMAYA gitti. Manidar geziyi yakından takip ederken kapalı kapılar ardında neler olduğunu tahmin ediyorduk. Açık programında çok gizlemeye çalışsalar da ilginç bağlantıların izi ortaya çıktı. Bilindiği gibi GERÇEKLERİN BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKMA GİBİ BİR HUYU VARDIR. Nitekim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun manidar Amerika seyahatinin içeriğinde yer alan bazı detaylar da çok gizlemeye çalışsalar da ABD İstihbarat CIA, ABD Demokrat Parti ve IMF'in GÖLGELERİ ortaya çıktı.

CIA GÖLGESİ

Kılıçdaroğlu'nun Manidar ABD gezisini, Future Bright ajansının yaptığı öğrenildi. Bu ajansın sahibi Akan Abdula, Balkan kökenli. Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde yaşadığı, parçalanmaya destek verenlerle irtibatına ilişkin iddialar var. Nitekim Yugoslavya'nın bölünmesinin arka planında Amerikan CIA ve Pentagon'un bulunduğu çok iyi biliniyor. Bu noktadan derin ilişkileri anlamak ve anlatmak söz konusu oluyor... Açıklanan programda Amerikan yönetimiyle doğrudan bir temas yok havası verildi ancak dolaylı temaslar yapılıyor.

BIDEN'IN PARTİSİ İLE HAT

Kılıçdaroğlu'nun ABD programında iki tane düşünce kuruluşu var. Birinin ismi Center of American Progress (CAP) diğeri German Marshall Fund. Bu kuruluşlardan Center of American Progress (CAP). Açılımı Amerikan İlerleme Merkezi. Bu yapı ABD Başkanı Biden'ın demokrat partisine çok yakın çalışıyor. Bu düşünce kuruluşunun da Rand ve Stratfor gibi GÖLGE CIA olduğunu unutmamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti ile yapacakları görüşmeyi de Biden yönetimine aktaracakları muhakkak. Yani dolaylı yoldan ABD yönetimiyle bir görüşme söz konusu. Açık programda yer alan ikinci kritik görüşme German Marshall Fund yönetimi ile yapıldı. Bu düşünce kuruluşu da Başkan Biden ve Demokrat parti ile çok yakın çalışma içinde bulunuyor. Washington merkezli fonlama ve düşünce kuruluşu da bir GÖLGE CIA özellikli. Vakfın bağışçıları arasında Lockheed Martin (F-35 savaş uçakları), Raytheon (Patriot füzeleri) gibi birçok ünlü ABD savunma şirketinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı -CIA bağlantılı- RAND Corporation, Fransa'nın ABD Büyükelçiliği ve çeşitli NATO kuruluşları gibi yerler var. Kılıçdaroğlu, Başkan Biden ve Amerikan devletine bu kadar yakın olan GÖLGE CIA özellikli bu kuruluşlarla hemhal olmasının ne manaya geldiğini anlamamak söz konusu değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nin manidar Amerika gezisindeki ekibinde 2 özellikli isim var. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke. İkisi de CHP'NİN MEŞHUR IMF'çileri. 2001 krizinde Türkiye ekonomisi dibe vurdurulmuş, IMF Kemal Derviş'i 'IMF valisi' olarak Türkiye'ye göndermişti. Derviş, ekonomiden sorumlu Bakan olarak yanına Hazine Müsteşarı olarak CHP'li Faik Öztrak'i getirmişti.

IMF GÖLGESİ

O günlerde Selin Sayek Böke IMF ve Dünya Bankası'nda yetiştiriliyordu. Nitekim daha sonra Türkiye'ye geldi. CHP'nin parlayan yıldızı oldu. Bugün de, birer IMF hayranı olarak CHP'de etkin görevde. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmeden önce Washington ve New York'ta derin temaslar yaptığı, Amerika'da Kılıçdaroğlu ekibine katıldığı biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında bir ekonomik paket açıklayacağım" sözlerinin ardında, IMF hangi konumda olacak acaba? Başkan Erdoğan'ın IMF zincirlerini kırmasından, TÜ- SİAD'ın çok bastırmasına rağmen MİLLİ EKONOMİ programından taviz vermediği bir süreçte, Selin Sayek Böke'nin Amerika temasları, Kılıçdaroğlu'nun manidar Amerika gezisi ile IMF irtibatı bakalım gizlenebilir mi?

SONUÇ

KEMAL KILIÇDAROĞLU ABD'YE İCAZET ALMAYA GİTMEMİŞ.

YERSEN! GÖLGE CIA, CAP ve Marshall elbette ABD Başkanı Biden ve Derin Amerika odaklarına gereken politikalarını aktaracaklar. Yol haritalarını vermişlerdir... KILIÇDAROĞLU İCAZET ALMAYA GİTMEMİŞ. HADİ ORADAN! BAL GİBİ İCAZET ARANDI, YOL HARİTASI MUHAKAK VERİLDİ.

Görünür temaslarda GÖLGE CIA VE IMF bile gizlenemedi. Kapalı kapılar ardında neler olduğu da bir gün ortaya çıkacaktır. Bilindiği gibi GERÇEKLERİN BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKMA GİBİ HUYU VARDIR...