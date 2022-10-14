Narlıdere Port kentte tartışma yarattı

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde yapılması planlanan 'Narlıdere Port Sahilevleri Marina' projesi kentte tartışma yarattı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı 240 yat kapasiteli proje hakkında kamuoyuna açıklama yapan İzmir Farkında Platformu (İFP) üyeleri "İzmir'de bu projeyle rant kapılarını açmaya, daha fazla betona hayır diyoruz" dedi.

'YAT SAHİPLERİNİN DEĞİL!'

PLATFORM üyeleri yazılı olarak yaptıkları açıklamada, "İzmir Narlıdere Port Sahilevleri Marinaya hayır. İzmir Sahilevleri'nin doğasının ve sakinliğinin korunmasını istiyoruz! İzmirlinin nefes aldığı rekreasyon alanı yat sahiplerinin değil, hepimizindir! İzmir "merkez de bu özelliklere sahip tek yer Sahilevleri'dir. Yok edilemez! İzmir Levent Marina'nın yakınlığı sebebiyle burada 2. marinaya ihtiyaç yoktur. İzmir'de yeni marina inşaatı 2 sene sürecek, tüm huzurumuzu bozacaktır! İzmir Narlıdere Port projesi çevreye uyum görselliği taşımamaktadır! İzmir Narlıdere port tekne sahiplerince kullanılabilir görülmemektedir. İzmir Sahilevleri marina atıl duruma düşecek, görüntü kirliliği olacaktır. İzmir denizimiz zaten kirlidir. Daha fazla çevre kirliliğine izin verilemez! İzmir'de koku sorunu varken, daha fazla hidrojen sülfür istemiyoruz. İzmir'de yeni marina için tarama yapılması ekosistemin dengesini bozacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'HALKIN GÖRÜŞÜNÜ ALMADILAR'

SÖZ konusu projenin İzmir'in Avrupa Parlamentosu Kent Ödülü'ne gölge düşürdüğü de ifade edildi. Açıklamada, "İzmir'in sürdürülebilir kentler ağı katılımını bu proje hiçe saymaktadır! İzmir merkezi ve beldede turizm alanı yaratma fikri gerçekçi değildir! İzmir Narlıdere Belediyesi bu kararı alırken halk görüşünü almamıştır. İzmirli bu projenin hazırlık ihalesinin 1 yıl önce yapıldığını yeni öğrenmiştir. İzmir'de halkçı belediye anlayışı yap-işlet-devret modelini halka dayatamaz" denildi.

MERT ALPDÜNDAR